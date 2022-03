Le donne nell’arte e nel vino Gran festa alla distilleria Nannoni

Come ogni anno, la distilleria Nannoni parteciperà alla ’Festa delle donne del vino’ evento giunto alla settimana edizione organizzato dall’associazione nazionale ’Le donne del vino’ allo scopo di dare visibilità all’apporto femminile alla società e, appunto, al mondo del vino. Primo appuntamento sabato prossimo. Ma gli eventi andranno avanti fino al 19 marzo, festa di San Giuseppe. Tutti gli appuntamenti si terranno alla distelleria Nannoni di Civitella Paganico dalle 14 alle 19. L’inaugurazione della ’Festa delle donne del vino’ sarà interamente dedicata all’arte e ai distillati. Sono obbligatori il super green pass e la prenotazione al numero 0564-905204. Ad esclusione di sabato prossimo e del 19 marzo sarà possibile partecipare all’iniziativa negli orari d’azienda. Protagonista degli eventi, oltre ai distillati, sarà la terza personale pittorica di Andrea Ferrari. Nelle opere di questo artista la donna è rappresentata nelle molteplici dimensioni della vita: amore, carriera, ruoli di potere e di prestigio, musa ispiratrice e protagonista, ma anche, purtroppo, vittima di abusi e strumento, suo malgrado, di piacere. Un affresco dolce amaro della condizione femminile nel corso dei tempi. La mostra di opere inedite sarà inaugurata con una giornata-evento sabato alla presenza dell’artista e si protrarrà fino a sabato 19 marzo. Ad accompagnare gli ospiti nel percorso, ci saranno i nuovi Gin Nannoni dedicati alle costellazioni: dodici Gin diversi, uno per segno zodiacale, realizzati dalla master distiller Priscilla Occhipinti, utilizzando per ogni ricetta le erbe officinali del segno. Per gli amanti di grappe e acquaviti, in degustazione anche la Grappa Riserva 10 anni Brunello e tutta la gamma dei prodotti a marchio Nannoni, vincitori di oltre 165 medaglie oro e doppio oro a livello internazionale. Gli appassionati potranno effettuare, sempre gratuitamente, la visita guidata della distilleria. Per le socie che vorranno partecipare all’iniziativa, una mignon omaggio del nuovo Gin Rosa Nannoni Costellazioni. "Noi non abbiamo mai fatto ’distillazione ...