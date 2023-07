Le critiche del Pd "Il Comune non si vende"

"Giù le mani dal municipio". Il Pd di Monte Argentario interviene sulle ultime dichiarazioni del sindaco Arturo Cerulli in consiglio comunale, criticandolo.

"Tra piste di go kart, cinghiali e gabbiani ladri di pizzette – esordisce il Pd – nella seduta si è evidenziato l’amore per gli animali, per l’arte e per la storia del nostro caro sindaco. Vuole lasciare l’impronta nel nostro Comune, fare qualcosa di grande per esser ricordato, ad esempio spostare dentro l’ex deposito dell’Aeronautica il palazzo comunale e tutti gli uffici e le scuole, realizzare un cimitero per animali, il campo da calcio e i campi da tennis, nonché fare una cittadella delle attività pubbliche e sportive, con tanto di pista di go kart. Non è necessario se gli impiegati comunali o gli studenti non vedranno il mare, si accontenteranno del cimitero. Perché vuol fare tutto questo? Noi diciamo: giù le mani dal municipio. Il sindaco lo vuol vendere, come fosse di sua proprietà. Il palazzo è della comunità e dei cittadini, che impediranno di commettere questo scempio con tutti i mezzi consentiti dalla legge".

Inoltre "ha parlato di spazio recintato per i mufloni, del fatto che vorrebbe ammazzare i cinghiali che devastano alcune zone del promontorio – proseguono i dem – ma non lo fa non per i divieti di legge, ma perché non è capace a sparare. Del fatto che vorrebbe far fuori i gabbiani in quanto non ci sono più le paranze di una volta e allora ci rubano le pizzette di mano, del fatto che vuol ricordare Garibaldi perché può darsi che passando a Porto Santo Stefano ha messo incinta qualche donna ed ha lasciato qualche erede qui da noi, sfruttandone il seguito turistico. Forse, ricordare la morte del Caravaggio e organizzare eventi il 18 luglio a Porto Ercole non serve, ma è utile solamente portare i turisti il 15 febbraio: bisogna sfruttare tutto, anche Raffaella Carrà. Secondo il sindaco, la Carrà non ha fatto nulla per l’Argentario, ma siccome è la Carrà bisogna sfruttare il suo nome. E cosa ne pensano Sergio Japino e tutti coloro che volevano bene alla Carrà? È così grandioso spostare tutto all’ex deposito dell’Aeronautica ed essere invece ricordato per la pochezza di programmazione amministrativa in tema di sociale, istruzione e cultura?".