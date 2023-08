Le colonnine per veicoli elettrici

A Castiglione Enel ha iniziato i lavori di l’allaccio per l’attivazione delle colonnine elettriche di ricarica di veicoli ed e-bike e sono state già attivate due delle 14 colonnine installate sul territorio. Si tratta di quella di piazza Indipendenza a Buriano e quella di via Montecristo - via delle Formiche nel capoluogo. Le infrastrutture di ricarica sperimentano due sistemi di controllo, rilevano in tempo reale, attraverso videoelaborazioni, l’occupazione abusiva degli stalli destinati alle auto in ricarica e, grazie ad una centralina dotata di particolari sensori elettrochimici, monitorano l’emissione di gas nocivi.