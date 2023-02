Le Clarisse fa un passo nel futuro 500mila euro per la digitalizzazione

Una sala interattiva per interagire con le opere d’arte, una guida virtuale per accompagnare i visitatori in percorsi personalizzati, la completa digitalizzazione del patrimonio culturale per poterne fruire in ogni forma. Il Polo culturale Le Clarisse – già Museo di rilevanza regionale – diventerà un "museo multisensoriale" senza barriere, grazie a un finanziamento europeo del ministero della Cultura da quasi 500mila euro ottenuto da un progetto presentato da Fondazione Grosseto Cultura e curato dalla società di progettazione Wav-e di Valeria Fabbroni e Aldo Lazzeri. Il finanziamento complessivo ammonta a 496.500 euro ed è stato concesso in seguito alla presentazione di un dettagliato cronoprogramma di procedura e di spesa che prevede di concludere i lavori entro la fine del 2023. "Il patrimonio culturale del museo sarà digitalizzato, a cura di personale specializzato – ha iniziato la presidente di Wav-e, Valeria Fabbroni –. Ogni opera sarà associata a un "gemello digitale" (replicabile anche in scala, 2D e 3D) attraverso l’utilizzo di una certificazione digitale (Blockchain) che ne comproverà l’unicità e la corrispondenza con l’originale, consentendo così di poterne seguire l’evoluzione e la trasformazione nel tempo. Dati certi, protetti e facilmente accessibili, sia al museo e sia da remoto, attraverso l’utilizzo di un’App che darà accesso alle informazioni sulle singole opere". "L’obiettivo del progetto – ha aggiunto – è quello di consentire una visita museale interattiva, all’insegna della facilità di accesso e delle informazioni certificate delle opere, tramite una completa digitalizzazione del patrimonio culturale: il visitatore potrà interagire con schermi ad alta definizione e in modalità touchless, senza contatto fisico. Moduli ottici di tracciamento cattureranno i movimenti delle mani con precisione e il visitatore potrà interagire percependo sensazioni tattili virtuali proiettate mediante la tecnologia Aptica, che permette di trasformare onde ultrasoniche in tocco virtuale. La stessa tecnologia interattiva sarà riprodotta nelle pareti laterali con ledwall ultra-Hd e in parte del pavimento, creando così un’ambientazione totalmente immersiva nell’esposizione. Ci sarà anche una guida virtuale, che accompagnerà il visitatore tramite un apparecchio acustico senza auricolare: le informazioni offerte dall’audioguida saranno collegate in tempo reale al percorso scelto dall’utente, che potrà deviare dal percorso suggerito ed essere comunque costantemente assistito dalla guida. Ogni servizio sarà fruibile anche dagli utenti con difficoltà motorie: l’esperienza multisensoriale (audio, video, modello 2D braille, modello 3D) sarà accessibile sia percorrendo l’esposizione fisica e sia ripercorrendola da remoto".