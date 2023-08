"Le Chimere di Cottarelli a Capalbio: Consigli sul Lavoro di Di Paolo"

Il festival su "Il piacere di leggere. In piazza. In rete" alla Terrazza Capalbio libri, in Piazza dei Pini torna stasera. Alle 20 Carlo Cottarelli presenta "Chimere. Sogni e fallimenti dell’economia". Sarà presente Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana, e Giorgio La Malfa. Conduce Roberto Napoletano. Letture di Stefano Goracci. Sette grandi sogni. E altrettanti fallimenti. Idee visionarie che avevano lo scopo di migliorare il mondo, ma si sono dimostrate chimere. Che cosa è andato storto? Dopo il successo di All’Inferno e ritorno, Carlo Cottarelli spiega quali sono le potenti forze economiche che governano la nostra vita di tutti i giorni. Dopo aver lavorato in Banca d’Italia ed Eni, dal 1988 al 2013 è stato nello staff del Fondo monetario internazionale, dirigendo il dipartimento di Finanza pubblica dal 2008 al 2013. È stato Commissario straordinario per la revisione della spesa, nominato dal governo italiano, dall’ottobre 2013 al novembre 2014. Alle 22 Paolo Di Paolo presenterà "Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore. Il consiglio che non ho seguito" con Silvia Grassi e Andrea Zandomeneghi. Senza prendersi troppo sul serio, con un tono poetico e comico insieme, mescolando ricordi e ritagli Paolo Di Paolo racconta com’è diventato lo scrittore e intellettuale che è oggi.