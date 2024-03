Le candidature stanno andando a rilento

A tre mesi dalle Amministrative in 14 comuni grossetani i possibili candidati si muovono come su una grande scacchiera. Sono ancora relativamente pochi ad aver ufficializzato la candidatura. A Follonica Andrea Pecorini, dopo aver vinto le primarie, è il candidato del centrosinistra, Democrazia Sovrana e Popolare ha annunciato la partecipazione al voto con la sua candidata a sindaco: la veterinaria Franca Ciani. Eleonora Goti è invece la candidata della lista civica "Prima Follonica" mentre per il centrodestra dovrebbe correre l’avvocato Matteo Buoncristiani. Su questo nome si attende ancora l’ufficialità. Niente di confermato a Massa Marittima, dove il sindaco Marcello Giuntini sta valutando una sua ricandidatura e il centrodestra non sembra aver trovato la quadra. A Monterotondo Marittimo, il centrosinistra ha ufficializzato la ricandidatura del sindaco Termine. A Scarlino è Luca Niccolini il candidato della coalizione di centrosinistra "Scarlino nel cuore" che se la vedrà con Francesca Travison, sindaco uscente che corre per un altro mandato e che è appoggiata dalla Lega. Sulla Travison Fdi non ha ufficializzato l’appoggio. Niente di definitivo all’Isola del Giglio, tranne che l’attuale sindaco Sergio Ortelli non si ricandida. A Montieri il primo cittadino Nicola Verruzzi sta pensando a un terzo mandato, mentre chi ha deciso di correre per la terza volta è Francesco Limatola, sindaco uscente di Roccastrada che se la dovrà vedere con un candidato di centrodestra ancora non ufficializzato. Dovrebbe essere Alessio Caporali ma ancora non c’è niente di ufficiale. Niente di nuovo a Civitella Paganico mentre nel comune di Cinigiano i candiati sono Giovanni Lanzini, civico ma che sarà appoggiato dal centrodestra e Luciano Monaci, civico di centrosinistra. A Castel del Piano il centrodestra si è spaccato sul nome dell’attuale sindaco, Michele Bartalini mentre il centrosinistra è al fianco della candidata civica Cinzia Pieraccini. Non è esclusa una terza lista a cui Renzo Rossi (IV) sta lavorando. Ad Arcidosso c’è l’ufficialità dell’avvocato Marcello Bianchini che guiderà una lista civica, ma l’attuale sindaco Jacopo Marini e la consigliera di minoranza Fdi Guendalina Amati potrebbero sciogliere le riserve a breve. A Seggiano così come a Santa Fiora non c’è niente di definitivo. La situazione è ingarbugliata a Sorano, dove i candidati sono due, Ugo Lotti, candidato civico e Luciano Nucci, espressione del Pd, ma ci potrebbe essere la sorpresa di una terza, o addirittura di una quarta lista.

Nicola Ciuffoletti