Le biciclette ritrovate sono nel magazzino

I cantieri comunali di via Amendola ospitano il magazzino delle bici rinvenute durante i blitz delle forze dell’ordine. Si tratta di mezzi rubati, abbandonati o dispersi che possono essere recuperati dai legittimi proprietari. Qualche giorno fa i carabinieri della tenenza di Follonica, insieme ai colleghi della Municipale hanno effettuato diversi blitz in alcune zone della città dove sono state rinvenute molto biciclette, probabilmente rubate.

Chi ha sporto denuncia dovrà rivolgersi al comando della polizia municipale di Follonica (0566-42000) in orario d’ufficio per avere un appuntamento per il ritiro del mezzo. Chi, invece, non ha sporto denuncia potrà mettersi direttamente in contatto con la cooperativa il Melograno che gestisce il magazzino dove sono conservate le biciclette. In questo caso i mezzi potranno essere ritirati tutti i sabato mattina solo su appuntamento, tramite il numero 0566-51537.