Le antiche vasche di Roccastrada in un convegno

Oggi alle 16 nell’Aula Magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano in via Ginori si rinnova l’appuntamento con il progetto "Incontri con le voci dell’archeologia". Il titolo della conferenza è "Antiche vasche scavate nella roccia trachitica: il caso dei palmenti di Roccastrada". Così introduce l’argomento Noemi Nelli, spiegando i progetto che ha visto coinvolta l’illustratrice Asia Marianelli: "L’indagine archeologica che si è applicata ha avuto come obiettivo il censimento ed una preliminare catalogazione e contestualizzazione delle evidenze di tipo palmento: vasca singola o multipla adibita alla pigiatura e alla fermentazione dei mosti e, in particolare, lo studio e la ricostruzione grafica di un gruppo di palmenti localizzato nell’area della "Balzina". Si tratta di bacini per la spremitura delle uve. Le analisi morfologiche ed i parametri altimetrici dei reperti non garantiscono tuttavia un’interpretazione unidirezionale rispetto alla funzione". Presenta Roberto Farinelli, professore di Archeologia cristiana e medievale dell’Università di Siena.