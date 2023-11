Le Acli: "Rilanciare il centro storico"

Rilanciare e valorizzare il centro storico. Un appello a Comune e associazioni di categoria arriva dal Circolo Acli di Orbetello. "Nel centro storico, anche se l’attuale giunta ha fatto molte cose, sono stati chiusi, nel tempo, vari uffici pubblici, l’ospedale civile trasferito in altra sede, la Pretura e il Giudice di Pace. Il traffico anche dove non strettamente necessario, con tante zone blu istituite, ha limitato gli afflussi nel centro storico. Chiuse un paio di attività artigianali e anche la lavorazione del pescato. Chiusi anche i presidi militari. Un elenco che potremmo allungare. Lo spostamento di residenti è stato corposo. E le attività commerciali del centro, soprattutto in questo periodo soffrono". Da qui la proposta delle Acli. "Serve un piano articolato e particolareggiato per rilanciare il centro storico, anche nell’immediato, ad esempio la formula dei mercati e mercatini antiquari ed artigianali è da riproporre più spesso".