Lazzerini "Tutto lavoro di squadra"

Oltre un milione di utile. Il risultato delle Farmacie è sotto gli occhi di tutti. "Risultati che parlano da soli e che testimoniano il grande impegno che il Consiglio di amministrazione ha saputo portare avanti in un periodo difficile, come quello pandemico, unico nella storia dell’ultimo secolo – ha aggiunto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Tanti i passi in avanti compiuti dalla nostra partecipata. Tra questi nuove infrastrutture, il riposizionamento di una nuova farmacia, l’aumento dell’organico, la fornitura di nuovi servizi al cittadino, anche a domicilio . Un’ evoluzione importante che si sintetizza in un concetto tipicamente imprenditoriale di aumento cospicuo degli utili". Grande soddisfazione anche da parte del presidente Leonardo Lazzerini: "Un risultato di cui essere orgogliosi, frutto di un lavoro di squadra anche con la parte privata – ha detto – Abbiamo delle riserve importanti e chiuderemo anche con un premio di 15 mila euro per i nostri dipendenti, figure essenziali per l’impresa. Spero di aver assorbito il compito a pieno e auguro un buon lavoro a chi verrà in un secondo momento". A concludere il giro di interventi è stato l’avvocato Roberto Baccheschi, coordinatore della lista civica Vivarelli Colonna Sindaco di cui Lazzerini è espressione. "La figura del presidente dimostra ancora una volta il valore politico di una lista civica – ha detto Baccheschi – capace di riunire persone qualificate e con un curriculum spendibile importante. E continueremo su questa strada".