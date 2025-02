Lawrence Durrel raccontato da Stefano Adami

Riprendono domani gli appuntamenti con il cartellone della Società Dante Alighieri. Alle 17, nella biblioteca Chelliana, Stefano Adami parlerà di "Lawrence Durrell, gli amori di Alessandria"; la conferenza, presentata da Fulvia Perillo, fa parte del ciclo "Amori d’autore", svolto in collaborazione con l’associazione culturale Letteratura e dintorni.

Lawrence Durrell (Jalandhar 1912 - Sommières 1990), educato in Inghilterra trascorse gli anni della seconda guerra mondiale nel Medio Oriente, al servizio informazioni britannico e, in seguito, a Belgrado e a Cipro. Frutto di questa esperienza sono numerose opere, lodate e premiate, fra le quali una serie di romanzi, precisamente quattro, detti "Il Quartetto di Alessandria", ambientati in Egitto, dove ha raccontato la stessa storia d’amore, di politica, di perversione, da quattro punti di vista diversi, dimostrando che non solo la verità è relativa, ma che la personalità umana è inafferrabile ed esiste solo in funzione dell’osservatore. Ha scritto anche versi, che lo resero noto intorno agli anni Quaranta. Ingresso libero.