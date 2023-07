Lavoro e futuro Fabiani spiega i progetti

Lavoro sull’Amiata e prospettive future in materia di occupazione. L’argomento è impegnativo e spazia dallo smart working alla necessità di nuove politiche basate sulla decontribuzione per i neo assunti nelle aree interne. Sono questi alcuni dei concetti emersi durante un incontro organizzato dall’Unione Comunale Pd di Castel del Piano con Valerio Fabiani, consigliere politico per il lavoro del presidente della Regione Eugenio Giani. "È stata una bella serata – ha commentato Federico Badini, segretario dell’Unione Comunale Pd – in cui si è parlato di temi nazionali e locali, anche iniziando a ragionare su proposte che potrebbero aiutare il nostro territorio. Stiamo continuando un lavoro di costruzione iniziato anni fa e non vogliamo fermarci". A proposito dell’Amiata, è stato avviato un ragionamento su alcune possibili iniziative per migliorare l’offerta lavorativa e recuperare quel capitale umano che spesso lascia questo territorio per formarsi senza poi tornare. Oltre a politiche di decontribuzione, durante l’incontro sono emerse anche le ipotesi di agevolazioni sulle bollette, potenziamento della fibra per agevolare lo smart working e anche nuove forme d’impresa.