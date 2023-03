Lavoriamo per un mondo migliore

Quando la professoressa ci ha chiesto: "Quale può essere un sogno condiviso dalla vostra generazione? Per cosa, secondo voi, vale la pena lottare, affinché possa realizzarsi in futuro?", ci siamo sentiti un po’ spiazzati. Abbiamo pensato a Martin Luther King, che ha lottato per i diritti civili, e a Y. Malala, che ha rischiato la vita per il diritto all’istruzione delle donne pakistane, e ci siamo sentiti piccoli e impotenti.

Riflettendo meglio però abbiamo ragionato su quello che non ci piace del nostro mondo e per cosa vorremmo lottare per migliorarlo. Tanti di noi sono preoccupati per l’inquinamento e lo smaltimento dei rifiuti, così un nostro compagno vorrebbe studiare per trovare una nuova formula chimica così da inventare un tipo di plastica che non inquini. Un altro vorrebbe fare il medico per curare le malattie rare, per aiutare le persone che soffrono. Un altro vorrebbe fare l’economista, perché trova ingiusto che al mondo ci siano alcuni Paesi che ne sfruttano altri, al solo scopo di arricchirsi. Noi ce la metteremo tutta, voi lasciateci sognare!