Lavori nel mirino "Giuntini adesso esca allo scoperto Basta promesse"

"Elezioni 2014: area Molendi, Storcicoda, Castello di Monteregio. Tutte aree che il sindaco Giuntini promise di mettere a posto. Ora ci dice che sono da sempre tutte "aree private"". Iniziano così i gruppi di "Massa Comune", Pci, Azione, Italia Viva e Fratelli d’Italia. "Ed allora sindaco perché scrivere fesserie, perché tali sono, nel programma? – aggiungono – In particolare sull’area Molendi è bene ricordare al primo cittadino il suo sostegno e partecipazione a quel progetto che poi è stato pagato caro dai cittadini massetani. Giuntini era in Giunta con Sani oppure pensava già ai nuovi incarichi che avrebbe avuto dopo il suo mandato e quindi la responsabilità sarebbe stata di altri? Insomma su aree private sono andati a finire tanti soldi pubblici così almeno è la realtà. Ora rovescia ancora il concetto sulle segnalazioni fatte da Brogi: sempre aree private. Certo ha ragione ed allora si sta a guardare ed aspettare magari che frani un pezzo del Monteregio, oppure che venga giù una parte dei capannoni di Ghirlanda o che si verifichino situazioni di degrado igienico – sanitario per Storcicoda o l’area Molendi?". Secondo l’opposizione "il comune deve tutelare la sicurezza dei luoghi pubblici e delle pertinenze anche se private e deve farlo chi è alla guida del comune non spetta alle opposizioni questo compito ma a chi governa. Gli strumenti ci sono e sono verifiche e sopralluoghi con le attivazioni degli organi competenti come vigili del fuoco, Asl e uffici comunali, per poi, sulla base delle risultanze, emettere ordinanze contingibili e urgenti e questo lo può fare solo da chi governa ovvero il sindaco". Poi chiudono: "Troppo facile rovesciare sempre la frittata e cadere dalle nuvole. Non si è comportato così quando invece si è trattato proprio di adeguare l’indennità, lo scorso anno ed appena uscita la norma l’ha subito fatto, addirittura in maniera retroattiva ed al massimo degli importi senza scaglionarla come poteva essere fatto o magari rinunciando come hanno fatto suoi colleghi sindaci della provincia. Si sarebbero risparmiati circa 110 mila euro di qui alla fine del mandato, sarebbe stato un segnale di grande responsabilità in un momento di grave crisi socio – economica e quei soldi potevano servire per altre cose".