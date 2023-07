"Lavori mai eseguiti" Sindaco nei guai

Il Gip Marco Mezzaluna ha fissato per domani l’udienza preliminare che vede imputati il sindaco Jacopo Marini, una figura tecnica del Comune e altre due persone esterne al Municipio, di un processo con le accuse di abuso d’ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Le quattro persone indagate avevano ricevuto nel 2022 avvisi di garanzia per una fattura relativa a lavori di manutenzione al portone del Municipio. Lavori che però non sarebbero mai stati eseguiti. Due anni fa si decise di riqualificare l’intero accesso alla struttura, usurato dalle intemperie. La firma della fattura risalirebbe tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Lavori che avrebbero riguardato l’edificio ma non il portone come era stato deciso. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Pitigliano che hanno accertato, mettendo a confronto due foto, che i lavori effettivamente non sono stati eseguiti. Il sindaco Marini è difeso dall’avvocato Alessio Bianchini.