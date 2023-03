Lavori iniziati in via Oberdan. I commercianti: "I disagi sono tanti"

Sono iniziati da un paio di giorni i lavori di manutenzione straordinaria su una delle due corsie di via Oberdan a completamento di quanto già fatto due anni fa sull’altro settore stradale. La riqualificazione del tratto terminerà, salvo imprevisti, martedì 14, quando la via tornerà ad essere percorsa regolarmente per intero. Il costo di questo intervento è di 80mila euro. Chi però su questa via ha la propria attività commerciale evidenzia come questi lavori stiano creando disagi, più di quanto erano previsti. I commercianti non stanno lamentando il fatto che vengano eseguiti i lavori ma la comunicazione che degli stessi ne è stata fatta. In sostanza la strada era da rifare ed è giusto che si rifaccia, solo che avvertire con anticipo chi su quella via ha un’attività potrebbe sicuramente far vivere questi lavori con minor disagi. "Il problema non sono i lavori, è giusto farli e debbo sottolineare anche la correttezza degli operai che eseguono i lavori– afferma il proprietario di una cartolibreria che si trova sulla via–. È il come viene gestita la comunicazione. In questi casi noi commercianti dobbiamo essere avvertiti per tempo, per garantire anche ai nostri clienti di essere informati correttamente dei disagi che possono incontrare". Dinanzi a questo genere di lavori il disagio creato dovrebbe essere il meno possibile, ma ad esempio anche il percorso pedonale allestito nelle giornate di giovedì e di ieri, almeno in alcuni tratti della via, "non consentiva l’accesso in alcuni negozi" come affermano i commercianti interessati. I lavori programmati per questi giorni sembrano inoltre non aver fatto i conti con il fatto che una porzione di via è occupata da un cantiere, presente da oltre un anno e che sta creando problemi di visibilità ad alcune attività. Quando il cantiere sarà smontato i mezzi dovranno tornare e completare il lavoro sulla strada.

N.C.