"Lavori in vista delle elezioni" Pci all’attacco: "Problemi ovunque"

"Si avvicinano le elezioni ed è il momento dei lavori per dimostrare efficienza e capacità ma si dovrebbe fare le cose nel migliore dei modi. Così non è". Lo scrive il Pci delle Colline Metallifere che da tempo a nome del segretario Daniele Gasperi che da mesi cerca di sollevare l’attenzione su un problema veramente sentito e sicuramente anche di difficile soluzione. "La pavimentazione in via Corridoni, nei pressi del prossimo Museo subterraneo, che è stato inaugurato a breve, è avvenuta ma alcuni tratti della stessa via sono rimasti com’erano e sono tratti dove persistono buche e difformità dei marciapiedi, quest’ultime tali da non permettere un adeguato camminamento ai pedoni ed ancora più difficoltoso per soggetti con disabilità - ha aggiunto Gasperi – Anche in altre parti della città si sono verificate le stesse situazioni e rifatta la pavimentazione, come in via Fermi, il transito di pedoni sui marciapiedi resta ancora difficile per chi ha problemi di deambulazione e impossibile per chi è disabile ed è costretto, se in carrozzina, a spostarsi sulla carreggiata". Secondo Gasperi "chissà – aggiunge – forse si aspetterà di essere ancora più vicini alle elezioni per fare quei correttivi giusti e adeguare strade e soprattutto marciapiedi ad essere accessibili a tutti. Siamo intervenuti già altre volte segnalando la criticità e la necessità di interventi sulle barriere architettoniche minimi ma di grande fruibilità per chi ha difficoltà di mobilità ma le risposte non ci sono state e gli esempi che si fanno le cose in modo affrettato e finalizzate a migliorare solo in parte e soprattutto per dare una buona immagine dell’amministrazione, sono ricorrenti". Secondo il Pci delle Colline Metallifere "in via Corridoni era il momento giusto per sistemare meglio la sede stradale e i marciapiedi e per questo anche qualche cittadino si è permesso di chiedere agli addetti ai lavori se proprio quelle difficoltà evidenti rappresentate da buche e dissesti dei marciapiedi potevano essere risolte ma la risposta è stata: ""no il comune non vuole.... è già tanto se siamo arrivati fin qui" e questo fa presagire che passeranno almeno 5 anni, ovvero sino alle prossime elezioni, per vedere risolti i problemi che con oggi si potevano invece già eliminare". Poi chiude: "D’altra parte i finanziamenti riguardano porzioni che sono soggette a rendere appetibile la prossima inaugurazione e portare bene all’immagine – chiuide il segretario del Pci Colline Metallifere –, il resto della polvere può ancora rimanere sotto il tappeto".