Lavori in viale Carducci Tagliata tutta la siepe

Sul lungomare Carducci sono in corso i lavori per la riqualificazione del viale. Si tratta di un importante intervento che non poteva essere rimandato e che va incontro alle richieste di molte cittadine e cittadini. La siepe di pitosforo che percorre tutta la via, presente da anni, era ormai diventata ricettacolo di sporco e, nonostante i tentativi, era diventato impossibile eseguire la derattizzazione. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di rendere più bello, vivibile ed accogliente il lungomare di Follonica e, per questo motivo, sono già stati stanziati circa 100 mila euro per i lavori che partiranno dopo l’estate. Le palme che si trovano lungo tutto il viale, ovviamente, saranno tutelate e continueranno a rendere il lungomare Carducci così caratteristico. "Basta guardare quello che è stato trovato sotto alle siepi tagliate per capire quanto fosse necessario questo lavoro – spiega il sindaco Andrea Benini – la siepe era molto fitta e compatta e tratteneva sporco e rifiuti, impossibili da togliere".