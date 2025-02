Lavori in piazza Ricasoli: "Passaggi pedonali piccoli"

Il gruppo di opposizione Per l’Argentario interviene rispetto ad alcune scelte dell’amministrazione, tra cui i lavori in piazza Ricasoli a Porto Ercole. "Il nostro obiettivo - spiega il capogruppo Marco Nieto - non è mai quello di attaccare gratuitamente, ma di contribuire a un miglioramento della nostra realtà locale. È fondamentale che la maggioranza faccia la sua parte nel controllare e monitorare ogni intervento sul nostro territorio. Abbiamo sollevato preoccupazioni riguardo alla diversità della pavimentazione scelta per piazza Ricasoli rispetto a via Principe Amedeo. Avevamo evidenziato come la nuova pavimentazione non fosse in linea con la continuità estetica e funzionale del progetto esecutivo approvato. Purtroppo, siamo costretti a tornare sull’argomento a causa di un ulteriore problema emerso: la larghezza insufficiente del passaggio pedonale (ad oggi circa 70/80 centimetri) lasciato con l’installazione delle nuove vasche/fioriere; possibile che nessuno si è posto il problema durante il progetto? Questa situazione non è solo un problema estetico, ma rappresenta anche un rischio concreto per la sicurezza dei cittadini."