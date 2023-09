Lavori e polemiche "Dal Pd solo notizie false"

CASTEL DEL PIANO

Il segretario del Partito Democratico di Castel del Piano, Federico Badini, ha denunciato con una buona dose di preoccupazione il rischio di veder sfumare i fondi Pnrr destinati al territorio, sottolineando che uno dei pochissimi progetti presentati dal Comune rischiava di saltare. Sulla possibilità di perdere il finanziamento per il recupero delle mura interviene il vicesindaco di Castel del Piano, Luciano Giglioni.

"Sono affermazioni piene di inesattezze e di menzogne in quanto i lavori sono finanziati, quasi terminati e liquidati. Abbiamo già il 30 per cento delle risorse".

Giglioni corregge l’esponente del Partito democratico. "Apprendiamo con stupore la dichiarazione del responsabile del Pd di Castel del Piano, Federico Badini, sul fatto che il nostro Comune sarebbe sul punto di perdere il finanziamento di euro 900mila per il consolidamento delle mura di piazza Bellavista – prosegue Giglioni –. Se si fosse documentato in maniera corretta e propositiva avrebbe constatato che l’opera, oggetto di osservazione, è già stata finanziata e in parte i fondi sono arrivati, cioè 270mila euro da parte del ministero, e che i lavori effettuati fino a oggi praticamente ammontano già a 570mila euro, di cui 300mila anticipati dall’amministrazione comunale". È di questi giorni una comunicazione da parte del Ministero. "La comunicazione è stata fatta ai Comuni interessati, dunque anche al nostro – spiega Giglioni –, praticamente una volta rendicontati i 270mila euro ricevuti sarà erogato il 90% dell’assegnazione iniziale, il 10% rimane e verrà erogato a rendicontazione finale".

Poi l’esponente aveva sottolineato il fatto che il Comune aveva partecipato a pochissimi progetti Pnrr. "In merito ai progetti che abbiamo presentato nell’ambito del Pnrr – conclude Giglioni – invito Badini a documentarsi, abbiamo presentato progetti per circa 5 milioni di euro". È evidente che tra il Partito democratico e le forze di maggioranza in consiglio comunale è scontro e anche la prospettiva delle prossime amministrative (in programma nel 2024) contribuisce a rendere il dibattito politico più acceso e vivo.

Nicola Ciuffoletti