Lavori e disagi "Asfaltatura a rilento Attività commerciali in grande difficoltà"

di Steven Santamaria

È fermo da mercoledì il cantiere in via Oberdan e la situazione sta creando malumori. Ad esempio, ai commercianti che, a causa di questo disagio, dicono di avere problemi per le loro attività. A parlare a nome della categoria è Barbara Priori, titolare dell’edicola in piazza Volturno.

"I lavori in questa via sono iniziati i primi di marzo, con l’asfaltatura della corsia di sinistra. In quel caso, in un paio di giorni è stato fatto tutto. La scorsa settimana, invece, sono cominciati i lavori di ripristino nei tratti di strada dove è stata messa la fibra 5 mesi fa. Ma tra martedì e mercoledì, hanno iniziato i lavori di sistemazione della corsia di destra, con i vari camion che si sono messi vicini alla mia edicola a lavorare. Ovviamente la mia attività, come quella di altri commercianti in zona, ne ha risentito". Alle 15 di mercoledì, l’edicolante ha notato che gli operai avevano iniziato a lavorare sul marciapiede vicino al suo negozio, per poi andarsene e non tornare più. "È praticamente passato un intero giorno – continua – e la situazione è questa: tutto il cantiere lasciato così, con i lavori non terminati perché ci sono tratti di strada che non stati finiti di asfaltare. Altri commercianti si ritrovano, addirittura, con il loro ingresso ostruito da questo cantiere. Di solito, tra le 7 e le 8, la gente è sempre venuta da me a comprare il giornale, ma da quando ci sono questi lavori, non si ferma più nessuno. È un mese che non lavoriamo, non si gestisce così un cantiere. Non possiamo neanche parcheggiare. Tutte le attività sono ferme. Va bene fare interventi di asfaltatura, ma siamo esasperati, i lavori come si iniziano vanno finiti. Questa è praticamente la via più centrale, dove passano tutti, e non può continuare ad avere questo disagio".

Anche il proprietario del bar "Caffè Glamour, Carmine Esposito, ha parlato di questa situazione.

"È un mese che si va avanti così. Con tutti questi lavori, oltre a ostruire la viabilità, risulta difficile poter parcheggiare qui in via Oberdan. Di conseguenza, lavoro sempre di meno ogni giorno che passa, perché nessuno si ferma. Ieri ho dovuto buttare metà delle paste che avevo, di solito me ne avanzano una decina. È giusto sistemare le strade, ma i lavori in una via come questa, vanno iniziati e finiti, perché sennò ci rimettiamo tutti noi commercianti. Qui davanti devono ancora finire di asfaltare. Mercoledì, quando il camion ha finito il catrame se ne è andato e non è più tornato. Il bello è che gli operai sono tornati questa mattina, ma solo per ritirare le varie attrezzature rimaste. Quindi ora ci ritroviamo una strada non sistemata a dovere, con ancora le varie segnaletiche di divieto di sosta. Sul marciapiede, dove stavano operando, si rischia di cadere per le sue condizioni. I lavori vanno svolti con criterio e non a caso". "A Grosseto – conclude – ci sono molte strade che necessiterebbero di sistemazione, ma hanno iniziato dei lavori su una strada che ne aveva meno bisogno. In via Roma, ad esempio, la situazione è peggiore, perché ci sono dei dislivelli notevoli".