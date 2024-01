Lavori di AdF in località: "Le Piane"

Previsto per domani l’intervento di Acquedotto del Fiora per la sostituzione del misuratore di portata in località Le Piane.

L’intervento, che avrà inizio alle 8.30 e terminerà alle 10.30, determinerà un’interruzione del flusso idrico in località Le Piane. Il normale flusso verrà ripristinato presumibilmente alle 11.

Giovedì 1° febbraio è in programma invece un intervento per bonificare la rete idrica in via Panoramica.

I lavori prenderanno il via alle 8.30 e termineranno alle 17, con l’interruzione del flusso idrico in località Cala del Gesso, Calamoresca, strada Panoramica, strada vicinale dell’Appetito inferiore e via Panoramica.

Il flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 18.

Qualora le interruzioni del flusso dovessero essere superiori alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla convenzione di affidamento.

Per qualsiasi informazione il numero verde di Acquedotto del Fiora è 800.35.69.35.