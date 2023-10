Lavori del Fiora a Massa Marittima: Disagi previsti in via 2 Giugno

Oggi dalle 8.30 alle 12 si verificherà una temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via della Repubblica e via 2 Giugno, con ripristino del flusso salvo imprevisti alle 12. Sempre oggi, dalle 8.30 alle 11 i lavori causeranno una temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nel tratto di via Parenti che va dal civico 19 al 137, in via Maremma, Gioberti, vicolo Breve e via Salvo d’Acquisto; il ripristino del norma flusso idrico dovrebbe avvenire salvo imprevisti alle 11. Domani dalle 8.30 alle 17 in programma un altro intervento sulla rete idrica determinerà la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nella zona del campo sportivo di Prata e lungo la Provinciale 54 dal bivio di Tatti fino alla località "Cerro Balestro" con ripristino del flusso salvo imprevisti alle ore 17 dello stesso giorno.