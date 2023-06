Lavori alla dorsale Domani probabili disagi nel Mancianese

Prosegue l’impegno di AdF sulla Dorsale Fiora. Per domani l’azienda mette in campo un piano di tre interventi nello stesso giorno in altrettanti punti della dorsale situati nelle località Scalabrelli a Semproniano, Campigliola a Manciano e Diaccialone a Capalbio. I lavori vedranno complessivamente impegnate un totale di 20 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne. AdF metterà in campo tutte le azioni per mitigare i disservizi.