"Lavori al parcheggio fatti in piena estate"

"L’adagio scarlinese "nemmeno se t’ingegni" pare fatto apposta per le trovate della nostra amministrazione pasticciona che sembra non conoscere la parola programmazione". Inizia così la minoranza del Comune. "L’ultimo esempio in ordine di tempo sono i lavori di sistemazione dell’area a parcheggio temporanea in località Ponte alle Catene – aggiungono – con l’apertura del cantiere nel bel mezzo della stagione estiva, con tutte le conseguenze del caso. La giunta ha cercato una soluzione in ritardo costringendo i bagnanti a subire i disagi di un cantiere aperto tra polvere e ruspe in movimento, con costi esosi dal bilancio comunale per la bellezza di oltre 70mila euro fra lavori di sistemazione e segnaletica, il tutto per una "soluzione temporanea". Poi chiudono: "Ci sembra poi dovuto precisare che la parte gratuita con 120 stalli lo è sempre stata fin dall’istituzione dei parcheggi lungo costa. L’inadeguatezza della giunta a guida leghista capace soltanto di mettere balzelli a scapito dei cittadini".