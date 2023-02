Lavori al Museo Sforza Cesarini Attenzione ai divieti di sosta

Da oggi alle 15 viene istituito un divieto di sosta in via Roccaccia per l’allestimento dell’area di cantiere dei lavori relativi al museo Sforza Cesarini.

Parte dunque il cantiere del nuovo museo della contea di Santa Fiora e in questo primo lotto saranno sistemate le torri e la parte relativa alle vecchie carceri. Anche il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, commenta questa notizia affidandosi a un post sul proprio canale facebook.

"Come tutti i cantieri, creerà delle difficoltà e dei disagi – dice Balocchi –. Chiedo a tutti pazienza, faremo il possibile per limitarli. il risultato ne verrà la pena, sarà una cosa strepitosa". Sicuramente i lavori relativi al museo Sforza Cesarini consegneranno alla comunità locale e all’Amiata un luogo di grande prestigio per la cultura del territorio.