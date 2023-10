Lavori al canale Molla. Manutenzione ordinaria e rimozione vegetazione

Il Consorzio di Bonfica 6 prosegue con gli interventi del piano delle attività della bonifica, che interessano ovviamente anche la città di Grosseto. Sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria con la rimozione della vegetazione presente in eccesso nella sezione idraulica del canale Molla, che attraversa la zona nord del capoluogo per poi defluire nel fosso San Rocco. I lavori erano finalizzati alla regimazione delle acque per ridurre il rischio idraulico dell’area adiacente al canale.