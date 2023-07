Lavori ai cimiteri comunali C’è il nulla osta della Soprintendenza Domani partono i cantieri

Ci siamo, dopo mesi di attesa, domani iniziano i lavori ai cimiteri. Il Comune di Castel del Piano era in attesa del nullaosta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per iniziare i lavori prima al cimitero di Castel del Piano e poi a quello di Montegiovi. In entrambi i casi saranno costruiti nuovi loculi e ossari, mentre per quanto riguarda il cimitero di Montenero d’Orcia l’assessore al bilancio del comune di Castel del Piano, Luciano Giglioni spiega che sarà realizzata una nuova pavimentazione. "Costruire nuovi loculi e ossari era una necessità – commenta Giglioni – basta pensare che il cimitero di Montegiovi non ha più posti per ospitare i defunti. È da mesi che volevamo aprire questi cantieri ma ci occorreva il parere della Soprintendenza, parere che è vincolante e che è arrivato solo qualche giorno fa. I lavori finalmente partiranno domani e sarà la solita ditta che interverrà prima a Castel del Piano, poi a Montegiovi". Rischiano invece di slittare a dopo il Palio delle Contrade (8 settembre) i lavori di asfaltatura e sistemazione delle strade comunali. "Ce la stiamo mettendo tutta per partire il prima possibile – commenta Giglioni – cioè tra pochi giorni, ma se non dovessimo riuscire a portare a completamento tutta la burocrazia relativa a questi interventi vorrà dire che i lavori slitteranno a metà settembre. In agosto non è pensabile intervenire sulla viabilità, il nostro territorio accoglie un gran numero di turisti e si verrebbero a creare dei disagi". Per questo tipo di lavori l’amministrazione ha messo a disposizione 105mila euro, gli interventi di asfaltatura riguarderebbero molte strade del Comune. "Alcune sono più periferiche – spiega il vicesindaco Giglioni – altre si snodano proprio in paese".

Lavori di asfaltatura interessano anche la frazione di Montenero d’Orcia. In ultimo, sono ancora fermi i lavori al Piazzone (Piazza Rosa Tiberi Guarnieri Carducci). "Anche questo caso – conclude Giglioni – siamo in attesa che la Soprintendenza si pronunci. Si tratta la piazza più frequentata dalla cittadina, qui abbiamo in cantiere i nuovi camminamenti interni e l’installazione di nuove panchine".

Nicola Ciuffoletti