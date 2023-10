Lavori a tre vie che circondano le Mura

Seicentomila euro per rifare le strade che "circondano" le Mura medicee di Grosseto. Il Comune ha deciso di interveniresull’asfalto di tre vie fortemente trafficante e con l’asfalto ammalorato da tempo: via dei Lavatoi, via Fossombroni e viale Porciatti. La Giunta ha deliberato un progetto esecutivo denominato "Progetto di riqualificazione del manto stradale di via dei Lavatoi, viale Fossombroni e viale Porciatti a Grosseto", che prevede un costo complessivo pari 617mila euro (comprensivi di Iva, Spese tecniche per coordinatore sicurezza in fase di Esecuzione ed oneri vari). L’intervento in questione riguarda la messa in sicurezza di via dei Lavatoi nel tratto che va da piazza De Maria a viale Fossombroni fino all’intersezione con via Donizetti, per poi proseguire sul viale Fossombroni fino all’intersezione con via Generale Paolini. Il progetto si completa comprendendo viale Porciatti, l’area parcheggio di piazza Amos Nannini, ed il tratto fino all’intersezione con via Fallaci e viale Manetti. Allo stato di fatto attuale, il manto stradale risulta diffusamente deformato, prevalentemente a causa dei numerosi interventi ai sottoservizi succedutisi negli anni, con esecuzione di tagli del manto bituminoso, di scavi a sezione obbligata, successivamente ripristinati non sempre adeguatamente. Tale frammentarietà di interventi ha creato discontinuità nel manto stradale e negli strati fondali, con conseguenti abbassamenti dovuti a cedimenti nel tempo dei materiali di riporto utilizzati per la chiusura delle tracce realizzate. Il progetto del Comune è stato suddiviso in tre tratti, individuati considerando lo stato di degrado del manto stradale e la gestione del cantiere per fasi omogenee per ridurre i disagi derivanti dall’apertura dei singoli tratti di cantiere stradale.