Laurea in Legge per il candidato sindaco Roberto Cerulli

Laurea magistrale in Giurisprudenza per Roberto Cerulli. Si è laureato ieri con una tesi dal titolo "L’autotutela nelle sanzioni amministrative". Già laureato in Scienze giuridiche e sistemi amministrativi, aggiunge questa laurea in Giurisprudenza "per coronare un suo sogno – ha detto – e una passione nello studio del diritto e della pubblica amministrazione. Un bel bagaglio per la sfida intrapresa con la candidatura a sindaco di Monte Argentario. Per questo traguardo raggiunto ringrazio mia moglie e i miei genitori".