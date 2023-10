L’assistente scelto della Municipale, Fabiani è andato in pensione

E’ andato in pensione l’assistente scelto Fabrizio Fabiani, dopo molti anni di servizio nella Polizia municipale del Comune di Cinigiano. Fabiani è stato salutato dal sindaco Romina Sani e dal responsabile della polizia municipale Lorenzo Meloni, che lo hanno ringraziato per l’operato prestato durante gli anni di servizio. Il posto di istruttore di vigilanza è stato immediatamente ricoperto con l’assunzione dell’agente Valentina Maffei. Alla neoassunta il caloroso benvenuto e i migliori auguri per un proficuo lavoro da parte del Comune.