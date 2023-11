L’assessore Bezzini: "Un vanto per tutto il sistema pubblico e regionale"

Oltre 1000 chirurghi formati, 500 interventi all’anno, 28 paesi coinvolti, più di 85 docenti attivi: questi sono solo alcuni dei numeri della Scuola di Chirurgia robotica della Asl Toscana sud est che ha compito 20 anni. Un percorso partito nel 2003, nell’allora Asl 9 di Grosseto, contrassegnato da importanti risultati nell’ambito delle più sofisticate tecniche di chirurgia robotica che hanno eletto la Scuola quale eccellenza della sanità pubblica in Italia, consolidandosi allo stesso tempo come punto di riferimento nel panorama internazionale. Per celebrare i due decenni di attività è stata organizzata una giornata evento all’auditorium dell’ospedale Misericordia. "Credo che la nostra Scuola di robotica, sia un esempio e un modello di quanto la sanità pubblica sia in grado di esprimere se messa nelle condizioni di operare e con le adeguate competenze – ha detto Antonio D’Urso, direttore generale della Asl Toscana sud est –. Non è indispensabile lavorare nelle grandi metropoli, si possono raggiungere risultati eccezionali anche in zone di prossimità". "I 20 anni della Scuola di Chirurgia Robotica di Grosseto non rappresentano solo il consolidamento di un percorso di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, ma anche la capacità del nostro sistema sanitario di evolvere e innovarsi – ha detto l’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini (foto) –. La crescita che ha conosciuto la scuola, che negli anni si è altamente specializzata, e il fatto che qui vengano a formarsi chirurghi da tutto il mondo insieme ai giovani chirurghi della nostra regione, è motivo di orgoglio per la Toscana, oltre che di accrescimento. Questa disciplina consente infatti di ridurre significativamente la necessità di interventi chirurgici di revisione, garantisce tassi di infezione inferiori, una minore invasività, maggiore precisione e durata ridotta del ricovero: contribuisce a migliorare la qualità delle cure e a rendere più sostenibile il nostro sistema".