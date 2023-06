L’Asl replica "Servizi garantiti"

In relazione all’articolo pubblicato sulla Nazione il 22 giugno dal titolo del Tavolo della Salute dal titolo "Neuropsichiatria la più colpita". Allarme per tutto il territorio", l’azienda sanitaria Usl Toscana Sud Est precisa quanto segue: “Comprendiamo lo stato d’animo delle famiglie rispetto alla carenza di professionisti, di medici ed in particolare di specialisti in Neuropsichiatria Infantile, problema diffuso a livello nazionale – scrive la Asl –. L’azienda ha già indetto tre concorsi a cui non ha risposto nessuno professionista. Di recente ha anche pubblicato bandi per specialisti ambulatoriali a tempo determinato prima ed a Tempo Indeterminato poi ma sono andati deserti". Poi chiude: "Entro fine luglio sarà bandito un ulteriore concorso per posti a tempo indeterminato per Medico di Neuropsichiatria Infantile.

Si precisa, infine, che pur nella carenza di alcune figure professionali i servizi sono garantiti ed alcune tipologie di paziente, come ad esempio i minori con disturbi dello spettro autistico, hanno una priorità di accesso e hanno tempi di attesa adeguati per accedere alle valutazioni diagnostiche così come hanno la priorità ai trattamenti in relazione alla gravità del quadro clinico e dell’età".