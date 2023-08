"Lasciamoli brillare" Stasera in piazza Duomo lo show di danceability "Lasciamoli Brillare": stasera in piazza Duomo a Grosseto, persone abili e disabili si uniscono per uno spettacolo di danceability. Omaggio anche alla 'donna' con il lancio di una linea di borse di Elisabetta Girasoli. Patrocinato dalla Provincia.