L’articolo 2 della Costituzione diventa una lezione per gli studenti

Oggi l’articolo 2 della Costituzione Italiana sarà il fulcro di un seminario per gli istituti scolastici organizzato dal Comitato per la Democrazia Costituzionale di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano e con il supporto degli enti locali e della Prefettura.

La conferenza sarà aperta dal referente del progetto Giuseppe Corlito e dal presidente della sezione "Elvio Palazzoli" dell’Anpi di Grosseto Romeo Carusi; relatore sarà il professor Fabio Pacini, ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico dell’Università della Tuscia.

Il progetto "A scuola di Costituzione" è giunto alla XI edizione, coinvolgendo oltre 1000 studenti e circa 40 insegnanti.

Hanno partecipato al lavoro di studio della Costituzione italiana tutte le scuole superiori ed alcune medie di Grosseto. Segnatamente si sono impegnati il Polo Liceale Aldi, il Liceo Rosmini, l’Itc Fossombroni e l’Isis Leopoldo II di Lorena, che hanno animato quasi tutte le dieci edizioni.

L’edizione 2022-2023 è dedicata all’articolo 2 della Costituzione dedicato ai diritti inviolabili dell’uomo, cittadini italiani e degli stranieri, e i conseguenti inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Per questa edizione e per le prossime il gruppo di progetto ha consolidato e ratificato un protocollo con i costituzionalisti del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale.