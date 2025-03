L’arte di Manetti a Massa. Incontro con l’esperto

MASSA MARITTIMA"Rutilio Manetti a Massa Marittima". È questo il tema della conferenza curata dal professor Alessandro Bagnoli, in programma oggi alle 11, al Museo di San Pietro all’Orto. Interverrà, inoltre, la restauratrice Alessandra De Vita. Ingresso libero. A tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo. "Abbiamo chiesto ad Alessandro Bagnoli – spiega Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima – uno dei massimi esperti a livello mondiale dell’arte di Rutilio Manetti, di venirci a parlare di questo pittore ed in particolare delle opere a lui attribuite, che si trovano a Massa Marittima: due quadri sono conservati in Sant’Agostino, uno in cattedrale. Inoltre, il Comune è proprietario di un’opera di Rutilio Manetti, di grandi dimensioni, che attualmente è custodita nei magazzini comunali, in attesa di un restauro. Il quadro, negli anni ’70, faceva parte della quadreria del Comune, è stato poi esposto di nuovo qualche anno fa. Adesso il Comune ha incaricato la dottoressa Alessandra De Vita di avviare il restauro".