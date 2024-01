L’Argentarola’s Cup compie 18 anni

Via all’Argentarola’s Cup. La tradizionale regata dal sapore festivo organizzata dal Circolo Velico Porto Santo Stefano e dallo Yacht Club Santo Stefano giunge alla 18° edizione e per la prima volta si disputerà nel giorno dell’Epifania. La particolarità di questa manifestazione è data dall’aerea di partenza/arrivo che è da sempre lo Stadio di Turchese, ovvero lo specchio d’acqua antistante il palazzo del Comune scelto appositamente per rendere le fasi più importanti della regata godibili dalla piazza. Una volta partite le imbarcazioni dovranno doppiare lo scoglio dell’Argentarola lasciandolo a sinistra e fare ritorno in una sorta di passerella. Ogni anno viene messo in palio dalla barca vincitrice l’anno precedente un trofeo Challenge per assicurarsi il quale bisogna vincere la gare per due anni consecutivi. Ma il premio più ambito resta "il ciocco dell’anno", un premio goliardico assegnato come sfottò.