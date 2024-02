L’Argentario Golf Resort ha ospitato il raduno del Team Max Lelli

"L’Argentario Golf & Wellness Resort" a Porto Ercole ha ospitato l’annuale raduno del Team Max Lelli. Oltre sessanta atleti, provenienti da varie regioni d’Italia, si sono riuniti in quello che è ormai diventato un appuntamento imperdibile per i ciclisti targati Massimiliano Lelli. La giornata è iniziata con le foto, sia individuali che di gruppo, seguite dalla tradizionale pedalata lungo le sempre affasconanti strade della Maremma. Il tutto, come ogni raduno annuale della "Mxl" nel segno di un grande entusiasmo.