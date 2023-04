L’appello di Limatola "No a una via ad Almirante Sindaco ritira la proposta"

"La nostra repubblica nasce dalla Liberazione. L’antifascismo è sempre un valore ed è ovunque nella nostra Costituzione, perché come diceva Sandro Pertini: ‘dietro ogni articolo della Costituzione ci sono centinaia di giovani morti’. Ma attenzione questi valori democratici, antifascisti, non sono dati per sempre, il loro degrado è sempre possibile. Perciò è profondamente sbagliato intitolare una via a Giorgio Almirante".

Il presidente della provincia di Grosseto, nonché sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, è andato dritto al punto della questione, di cui si sta dibattendo ormai da giorni, nel suo discorso commemorativo, in piazza Dante, in occasione della Festa della Liberazione, strappando a più riprese applausi a scena aperta, ma andando forse oltre il protocollo istituzionale.

Così, quanto meno, è ciò che gli è stato rinfacciato da Fratelli d’Italia.

"Almirante – ha proseguito Limatola – è stato segretario di redazione della rivista ‘La difesa della razza’, che è stata la base ideologica dei campi di internamento come quello di Roccatederighi. E soprattutto è stato firmatario di quel manifesto della morte per chi era renitente alla leva e che ha portato all’eccidio di Maiano Lavacchio. Per questo reputo maldestro il tentativo di affiancare il nome di Almirante a quello di Enrico Berlinguer in nome di un’incomprensibile pacificazione".

"La pacificazione in Italia c’è già stata – ha concluso Limatola – ed è la nostra Costituzione. Per questo caro Vivarelli Colonna, te lo dico da sindaco, i morti non meritano questa affronto. Per questo ti chiedo di ritirare la proposta di dedicare una via a Giorgio Almirante".

Alberto Celata