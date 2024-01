L’Anpi non sarà alla commemorazione delle pietre d’inciampo

La sezione Anpi Elvio Palazzoli di Grosseto ha deciso di non partecipare alla commemorazione davanti alle pietre d’inciampo, di fronte al Municipio, perché non condivide con il sindaco e con la maggioranza del Consiglio l’approvazione della delibera che dedica una via cittadina Giorgio Almirante. "Tale atteggiamento – dicono dall’Anpi – non vuole essere una mancanza di rispetto alla istituzione Comune, a tutti i partecipanti e tanto meno ai deportati e caduti nei campi di sterminio nazisti ricordati nelle pietre d’inciampo, ma marcare una distanza da coloro che vogliono fare strame della storia patria ed accumunare i carnefici alle vittime, i fascisti ai partigiani, gli oppressori ai combattenti per la libertà".L’Anpi invita i cittadini a partecipare all’evento organizzato sabato alle 16,30 in Sala Pegaso, dove il Coordinamento donne "Licena Rosi Boschi" della sezione Palazzoli presenterà, con lo scrittore Sacha Naspini e Laura Ciampini il libro "Villa del seminario".