L’Anpas alla "Settimana della Salute"

Ci sarà anche Anpas Humanitas oggi alle 10 in piazza Dante per l’inaugurazione della "Settimana della Salute". Nel camper dell’associazione ciunque vorrà potrà misurare pressione cardiaca e saturazione sanguigna. Ma la cosa più istruttiva e divertente per i cittadini sarà la possibilità di partecipare alle simulazioni Blsd con manichino oppure con l’ausilio di "Meta Quest 2". Utilizzandolo, gli utenti potranno praticare le compressioni toraciche e la ventilazione in un’ambiente simulato, ricevendo feedback sull’efficacia delle loro manovre. "Si tratta di un dispositivo di realtà virtuale e aumentata – spiega il presidente di Anpas Humanitas, Christian Sensi - che consente di fare pratica Blsd utilizzando gli appositi occhiali tridimensionali, che inseriranno chi li indossa in un ambiente virtuale in cui operare".