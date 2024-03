L’annuncio del sindaco Cerulli: "Il Municipio all’ex Aeronautica"

Un nuovo palazzo comunale all’interno dell’ex Aeronautica di Porto Santo Stefano, una cittadella dello studente e Casa Raffaella, ma non solo. L’idea, tra le tante da realizzare all’interno del 64° Deposito ormai in mano al Comune, è quella di spostare il Municipio da piazza delle Meraviglie a uno degli edifici situati nel vecchio terreno militare. Lo ha annunciato ieri, in occasione della visita pubblica per parlare dell’avvio del procedimento del Piano strutturale e del Piano operativo per il territorio dell’Argentario, il sindaco Arturo Cerulli. Va avanti l’iter che permetterà di mettere mano, urbanisticamente parlando, a diverse aree del promontorio che adesso hanno un’altra destinazione d’uso. Tra cui l’ex Aeronautica Militare, dove la giunta vuole realizzare una rigenerazione attraverso il recupero degli spazi e degli edifici già esistenti. La nuova idea è appunto quella di un nuovo palazzo comunale, "con un albergo di lusso in piazza al posto dell’attuale municipio", dice il sindaco. Passando per un altro resort da realizzare nell’area che è ancora in comodato d’uso all’Aeronautica, inserendo poi le scuole di Porto Santo Stefano creando una sorta di cittadella dello studente e impianti sportivi sia al chiuso e all’aperto. Fino a Casa Raffaella, un’area dedicata alla memoria della Carrà, comprensiva di un ristorante. Poi un’area dedicata al centro di formazione marittima e riferita alle attività nautiche, una riserva naturale e aree dedicate agli animali. Infine, in fondo al territorio, un eliporto. Tante le idee che si potrebbero attuare solo a conclusione dell’approvazione definitiva dei Piani operativo e strutturale, il cui procedimento è avviato. Si dovrà poi passare per l’adozione, per il periodo di osservazioni dei cittadini dalla durata di 60 giorni e poi, appunto, l’approvazione.

"Infine bisognerà passare dalla Soprintendenza paesaggistica – spiega Cerulli – che potrebbe fare delle obiezioni. Bisogna inoltre stabilire la nuova linea di contorno dell’area urbanizzata. L’ex Aeronautica è una parte importante: una volta era definita zona bianca, adesso diventerà parte del paese, come un quartiere, dove potremo fare tantissime cose, come un parcheggio da mille o duemila posti. Vogliamo inoltre chiamare studi architettonici per un concorso di idee, per realizzare un bel progetto che sia sostenibile. Intanto stiamo ristrutturando alcune strutture, tra cui quella dove sorgerà la Casa del Popolo. E altre che abbiamo dato provvisoriamente alle associazioni".

Andrea Capitani