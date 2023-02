"L’anno prossimo ridurremo il numero delle sezioni"

Situazione delicata quella degli accorpamenti delle scuole. Solo in Toscana sono circa una cinquantina le scuole che potrebbero andare incontro ad accorpamenti. Dovesse accadere, sarebbero molti i posti di lavoro a rischio, tra dirigenti scolastici, personale Ata e docenti. La Regione ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale contro la norma nazionale che prevede dei tagli di personale.

Tutto questo causerebbe l’inevitabile accorpamento fra istituti. Anche a Grosseto la situazione è delicata.

"Oltre a questo problema – dice la preside del Polo Fossombroni di Grosseto, Francesca Dini – c’è stato anche un corposo incremento delle iscrizioni. Molti ragazzi si sono interessati alle nostre offerte formative. Soprattutto con il nostro liceo internazionale quadriennale, abbiamo superato abbondantemente il limite massimo di studenti. Infatti, a malincuore, siamo stati costretti a mandare indietro qualche iscrizione, perché erano veramente troppi. Per l’anno prossimo dovremo fare anche un ridimensionamento del numero delle sezioni, viste le circostanze. Ora come ora – chiude la Dini – le nostre scuole hanno il numero massimo di sezioni possibile. In un altro contesto tutta questa richiesta avrebbe fatto solo che piacere".