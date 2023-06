Lanciano dosi dall’auto Scoperti e arrestati

Nascondevano droga in auto e quando hanno visto i carabinieri che stavano effettuando un posto di blocco sull’Aurelia nella zona di Potassa hanno tentato di disfarsene. Ma i militari li hanno visti e li hanno fermati. Sono stati i militari della stazione di Roccastrada a controllare dunque le due persone che erano a bordo riuscendo anche a recuperare le dosi che erano state lanciate dal finestrino per cercare di farla franca. Al volante c’era una donna di 32 anni che tra l’altro non aveva nemmeno la patente. Insieme a lei un ragazzo di 20 anni straniero. I due avevano lanciato circa trenta dosi dal finestrino, tra cocaina ed eroina. I militari di Roccastrada non potevano far altro che arrestarli: la donna è stata portata al carcere di Sollicciano, a Firenze, il ragazzo invece è stato accompagnato a Grosseto, su disposizione della sostituta procuratrice Valeria Lazzarini, nella Casa circondariale di via Saffi. Nei prossimi giorni dovrebbe celebrarsi il processo per direttissima.