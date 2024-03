L’amore senza confini. Sillah e Amie sposi. Un "sì" pronunciato da 5mila chilometri

A Montegiovi si è celebrato un matrimonio. E fin qui niente di particolare, se non fosse che il giorno del matrimonio fra l’uomo e la donna che dovevano convolare a nozze c’erano 5mila chilometri di distanza. Ma questa è una bella storia d’amore e integrazione. E’ quella di Sillah Nogoi e Amie Njie.

Sillah, 30 anni, è originario del Gambia, da dieci anni si trova in Italia e da qualche anno vive a Montegiovi, nel comune di Castel del Piano. All’età di 18 anni ha lasciato il suo Paese con il sogno di raggiungere l’Europa. Non è stata una passeggiata. Dopo un anno e mezzo di traversata del deserto è arrivato in Libia, qui ha lavorato tre anni per guadagnare la cifra che gli occorreva per pagare gli scafisti e salire su uno dei barconi per provare a raggiungere le coste italiane.

"Della sua permanenza in Libia parla raramente – spiega Samuele Pii, il mediatore tra La Nazione e Sillah – deve essere stata veramente un’esperienza disumana". Giunto in Italia è stato ospite di alcuni centri per migranti fino a raggiungere prima Semproniano poi Monticello Amiata.

Amie arriva nella vita di Sillah lo scorso anno, quando lui torna in Gambia dalla sua famiglia e in un supermercato di Serrekunda viene travolto dalla bellezza di Amie. I due si conoscono, si piacciono, ma lui però riparte per tornare in Italia, ma con una promessa, quella che si sarebbero sposati. E così è stato. I due si sono sposati con rito religioso musulmano in video, grazie a chiamata su whatsapp, alla presenza di autorità locali (per il Comune era presente il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Panfi) e religiose. La comunità di Montegiovi si è riunita in una stanza del centro polivalente per condividere con Sillah questo momento speciale. "Gli abbiamo voluto fare una sorpresa – spiega Pii – hanno partecipato oltre 50 persone". Il rito si è svolto nella lingua madre di Sillah e Amie, alcuni passaggi, per renderli comprensibili agli abitanti, sono stati tradotti in inglese e infine dall’inglese all’italiano. La giornata si è conclusa con una piccola festa e la comunità di Montegiovi si è impegnata a fare una raccolta fondi che consentirà a Sillah di comprare il biglietto per raggiungere la sua sposa e abbracciarla.

