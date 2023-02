L’amore finisce, ma nasce un romanzo

La Commissione Pari Opportunità della Provincia con la collaborazione della Commissione comunale per le Pari Opportunità di Gavorrano ha organizzato a Grosseto la presentazione del libro "Sei qui ma non ti sento", scritto dalla giovane autrice gavorranese Hanka Biondi (nella foto) e pubblicato nel 2022 con la casa editrice Porto Seguro.

L’incontro con l’autrice è in programma oggi alle 18 al Comix Cafè di Grosseto, in piazza San Michele. Modera Costanza Ghezzi, componente della Commissione provinciale Pari Opportunità. Letture a cura dell’attrice Laura Ormezzano del laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto.

Hanka Biondi ha 18 anni. È nata a Pisa, ma vive da quando aveva sette anni a Gavorrano. La sua passione per la scrittura inizia prestissimo e ancor prima quella per la lettura. A dodici anni vince i suoi primi due premi letterari. "Questo è il mio primo romanzo che viene pubblicato – dice Hanka Biondi – e nasce quasi per caso, dalla scoperta di quanto possa essere bella e profonda la comunicazione epistolare. E così ho pensato ad una lettera d’amore, che il protagonista della storia, Harry, decide di scrivere dopo che la vita l’ha separato da Jason".