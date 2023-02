"L’Amministrazione non abbandona nessuno"

La voce delle due frazioni di Castel del Piano, Montenero d’Orcia e Montegiovi, suona unanime. I cittadini si sentono abbandonati dall’Amministrazione. Molti sono gli interventi che gli abitanti reclamano ma che ad oggi non risultano essere stati messi in programma. Dall’altro canto l’amministrazione comunale replica che è falso parlare di abbandono perché l’attenzione è stata e rimane alta. Al centro del dibattito c’è, ad esempio, la frana che riguarda il muro di contenimento del parco pubblico di Montenero d’Orcia. Il movimento franoso si è verificato nel 2022 e ad oggi l’amministrazione comunale si è mossa per ricevere un primo finanziamento che garantirebbe lo studio di fattibilità. "Per intervenire e ripristinare quella frana – commenta Luciano Giglioni, vicesindaco e assessore al bilancio del comune di Castel del Piano – non bastano 300mila euro, somma che è impensabile estrapolare dal bilancio comunale. Per questo ci siamo mossi per provare a ottenere un finanziamento e il primo potrebbe essere quello per realizzare lo studio di fattibilità dell’intervento, si parla di oltre 40mila euro". Su Montenero un problema rilevante è l’illuminazione pubblica. "Quando si verificano temporali – prosegue – la luce salta in tutto il paese. Si tratta di un sistema di illuminazione pubblico vecchio e a questo punto difettoso. In primo luogo interverremo per garantire che l’illuminazione non sia soggetta a fenomeni atmosferici e poi abbiamo messo in bilancio 30mila per installare un impianto nuovo. Sono in programma anche i lavori sul recupero della famosa fontana del paese, dei vialetti all’interno del cimitero e gli interventi sulla strada comunale davanti all’ufficio postale". Su Montegiovi preoccupano soprattutto due frane.

"I lavori di ripristino superano 2 milioni di euro – ricorda Giglioni – è impensabile riuscire a trovare queste cifre pescando dal bilancio comunale. Invece altri interventi sono in programma, come ad esempio quelli al cimitero dove abbiamo in cantiere di costruire nuovi loculi e vialetti. Stiamo lavorando anche all’acquisizione del terreno adiacente per ampliare il cimitero". Infine Giglioni commenta. "Le frazioni non son abbandonate, gli impegni di spesa ci sono e sono sotto controllo, stiamo lavorando alla risoluzione – conclude –. E’ bene però che la popolazione sappia che realizzare un singolo intervento richiede permessi, progetti, e tante attività che possono rallentare i procedimenti".