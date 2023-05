L’ambiente da proteggere La battaglia contro i rifiuti

È iniziata la seconda edizione del Camp internazionale dedicato alla pulizia delle coste dell’Isola del Giglio. Dopo il successo dello scorso anno la Proloco ha deciso di ripetere l’esperienza ed anche quest’anno ospiterà – fino a venerdì 19 maggio – un gruppo di 13 volontari provenienti da tutto il mondo che si dedicheranno alla raccolta dei rifiuti riversati sulle nostre scogliere dalle mareggiate invernali.

"Il concentramento di queste attività nel mese di maggio – spiegano i promotori – consentirà, anche quest’anno, di iniziare la stagione con l’isola pronta e nella sua migliore veste, ad accogliere i numerosi turisti che sceglieranno l’isola come destinazione delle loro vacanze. Gli interventi riguarderanno tutte le coste dell’isola, dal Campese, al Fenaglio al Piccione, a Cala Cupa, Lazzaretto, Cala di Mezzo, Bonsere, Smeraldo Capo Marino Torricelle, Capelrosso al Corvo all’Allume ai Pozzarelli e saranno programmati in funzione delle condizioni meteomarine. Inutile dire che è gradito il supporto di tutti, oltre a quello delle istituzioni, che non è mai mancato, come il Comune, il Parco, le scuole che hanno negli anni passati partecipato con entusiasmo; le associazioni tra le quali si sono sempre distinte La lega Navale ed Il Circolo Nautico. Quest’anno ci auguriamo di incontrare anche la collaborazione dei cittadini, residenti o villeggianti, ci potete supportare sia partecipando ai singoli interventi sia con un contributo economico, ma anche rinnovando od attivando la vostra iscrizione alla Proloco. I versamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario, utilizzando il seguente Iban: IT41B0103072260000000055349".