L’ambiente da proteggere I volontari puliscono le Oasi

Le buone azioni del Wwf per la tutela e la difesa dell’ambiente e dell’ecosistema arrivano anche nelle Oasi di Orbetello e di Burano grazie al progetto "Puliamo l’Italia". E ce n’è bisogno, soprattutto per l’inciviltà di chi lascia negli spazi verdi plastica o altri materiali inquinanti.

"Purtroppo – dicono dalla Segreteria delle Oasi – di queste iniziative del Wwf ne abbiamo veramente bisogno. Le oasi della nostra zona, anche per i progetti di biodiversità in corso sono fra le più importanti a livello internazionale".

Protette dalla convenzione di Ramsar, fra le prime in Italia ad essere istituite, a primavera sono magnificamente visitabili per il clima, l’esplosione della natura, la presenza di molti migratori: "Ripartiamo dopo l’inverno con le tante iniziative", dice Fabio Cianchi, responsabile Oasi.

Il Wwf con la collaborazione di Slow Food di Orbetello, organizza per sabato la manifestazione "Pulizia della spiaggia" nella zona del Lago di Burano e sino alla Tagliata Etrusca di Orbetello, successivamente alla Giannella e davanti al Casale Spagnolo. La riserva naturale e Oasi wwf Lago di Burano, comprende 12 chilometri di spiaggia e aree dove è possibile osservare animali come il fratino e piante rare come giglio di mare.

Sabato ritrovo alle 9 nel Centro visite del Lago di Burano. Per maggiori informazioni 388 - 4231098.

Michele Casalini