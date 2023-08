L’ambiente da difendere Salaiola, esempio "doc"

ARCIDOSSO

Salaiola conta appena cinquanta abitanti e sono tutti uniti nel percorso che questo paese sta facendo. Cinque anni fa è stato riconosciuto come primo borgo naturalistico d’Italia e su questo percorso "green" che la comunità sta facendo è intervenuto Fabrizio Rossi, deputato FdI e componente della Commissione ambiente della Camera.

"A Salaiola ecologia, tutela dell’ambiente e biodiversità, ne hanno fatto un esempio unico e tra le eccellenze del nostro Paese". Qui tutti gli abitanti di case e terreni hanno firmato uno specifico protocollo attraverso il quale sono riusciti a mettere in atto pratiche ecologiche e civiltà per la salvaguardia dell’ambiente circostante e della biodiversità. "E questo – continua Rossi – ha avuto risalto in un convegno dove illustri relatori hanno parlato delle molteplici tematiche legate proprio a questo aspetto particolare di virtuosismo ambientale che si è formato a Salaiola". Poi Rossi riprende un progetto specifico che si sta sviluppando sull’Amiata. "Tra le iniziative – ricorda Rossi – ha avuto grande risalto il concetto di bioeconomia circolare, dove il famoso riccio, l’involucro contente la castagna, da scarto è stato trasformato in risorsa. Infatti, partendo dal Progetto Open Riccio, finanziato con fondi europei dalla Regione, sono state sfruttate, attraverso ricerche da parte di esperti di varie Università, le multiproprietà che potevano essere rappresentate da uno scarto, come quello rappresentato dal riccio della castagna. Così, attraverso una startup è stata ideata una linea che tra poco dovrebbe prendere il via per la produzione di materiale per imballaggio, ottenuto proprio da quest’ultima fase di lavorazione del riccio di castagna. Anche questo è un modo, se pur piccolo ma unico, di proporre economia circolare tesa a valorizzare il nostro territorio in maniera utile e intelligente".

Allo stesso tempo però alcuni cittadini ricordano che proprio in questa zona insisterebbe un progetto di ricerca geotermica denominato "Stribugliano". Si parlerebbe di ricerche superficiali su 70 ettari fatti di boschi, parchi e piccoli paesi come Salaiola. "Al momento non sappiamo a che punto sono queste ricerche – dicono i cittadini –. Noi crediamo in uno sviluppo diverso da quello industriale e il progetto Borgo Naturalistico parla chiaro. Quindi, vogliamo capire cosa potrà accadere con la geotermia".

Nicola Ciuffoletti